В Чечне боевики попытались взять в заложники прихожан православной церкви

В Грозном четыре человека совершили нападение на расположенную в центре города православную церковь Михаила Архангела.

По сообщению правоохранителей, целью нападавших был захват заложников, передает НТВ.

Во время нападения были убиты два сотрудника полиции и один прихожанин храма - детский хирург из Гудермеса. Еще двое полицейских получили ранения. Все четверо боевиков уничтожены.

Как собщили полицейские, нападавшие были вооружены обрезом и пистолетами, а также бутылками с горючей смесью и ножами.

Один из прихожан церкви, услышав крик: "Аллах Акбар" и стрельбу, заблокировал входную дверь стулом. Остальные помогли ему держать дверь. Благодаря этому полиция смогла ликвидировать нападавших.

По словам настоятеля храма, никто не ожидал, что нападение может состояться на богослужении, к тому же в священный для мусульман месяц Рамадан.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сразу же обвинил в организации нападения "одну из западных стран". Но трое боевиков, по данным полиции, - жители Чечни, а главарь банды — из соседнего региона. Об их контактах с "западными странами" ничего не известно.

Напомним, вечером 12 мая в столице Франции недалеко от Парижской оперы, где расположено много баров и ресторанов, мужчина напал с ножом на прохожих. От нанесенных трамп один человек скончался, еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала нападавшего. Нападавшим оказался 20-летний уроженец Чечни.