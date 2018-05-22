Неизвестно, будет ли саммит, но память уже есть

Военное управление Белого дома отчеканило памятную монету к первому американо-северокорейскому саммиту, запланированному на 12 мая в Сингапуре. От этом сообщает Интерфакс-Украина.

На аверсе президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын изображены в профиль на фоне соответствующих флагов. При этом должность Кима обозначена как "верховный лидер". Вокруг идет надпись на английском и корейском языках с названиями двух стран и словами "мирные переговоры". На реверсе - силуэты Белого дома, борта номер один и изображение печати президента США. Всего изготовлено 250 таких монет.

Less than a month to Trump-Kim summit, White House Communications Agency (WHCA) releases its “trip coin.”

This is #74 of 250 made. pic.twitter.com/UTEJg1GyWv — Peter Alexander (@PeterAlexander) 21 мая 2018 г.

В заявлении заместителя официального представителя Белого дома Раджа Шаха говорится, что Белый дом не принимал участия в дизайне и производстве монеты.

Однако до сих пор не ясно, состоятся ли переговоры, поскольку обе стороны пытаются добиться друг от друга уступок в области ядерных вооружений.

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В конце апреля прошла встреча между Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Оба лидера договорились завершить войну между их странами, которая формально продолжается уже 65 лет, и заявили о намерении провести полную денуклеаризацию Корейского полуострова.