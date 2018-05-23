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Главная » Мир » Российский банк прекращает кредитование Дерипаски, - CNBC
Российский банк прекращает кредитование Дерипаски, - CNBC
Андрей Костин / Фото: The Insider

Российский банк прекращает кредитование Дерипаски, - CNBC

Санкционный банкир против санкционного миллиардера

23.05.18 28
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Российский банк ВТБ прекратил проведение кредитных операций с российским миллиардером Олегом Дерипаской и его компаниями из-за санкций США. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил президент банка Андрей Костин.

"Разумеется, мы не предоставляем ему никаких новых займов, мы не проводим с ним никаких операций", - сказал Костин.

Президент ВТБ, являющегося вторым по величине российским банком, сказал, что ожидает дальнейших шагов со стороны американского Управления по контролю за финансовыми средствами.  Костин выразил надежду на решение этой проблемы, поскольку "банк является его (Дерипаски) крупным кредитором, поэтому мы надеемся вернуть наши деньги".

Дерипаска, как и сам Костин, попали в санкционный список, который в апреле этого года США ввели против  приближенных к российскому президенту Владимиру Путину бизнесменов, госслужащих и компаний.

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