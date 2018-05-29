В России отреагировали на убийство Бабченко

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, а российский МИД потребовал от Украины провести оперативное расследование преступления.

"Российский журналист Аркадий Бабченко был застрелен 29 мая в украинской столице. В соответствии с уголовным законодательством России Следственный комитет уполномочен расследовать преступления, совершенные за пределами Российской Федерации в отношении российских граждан", - говорится в заявлении российского Следственного комитета.

При этом в Следкоме отметили, что "за последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков".

"Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, что Владимир Тюрин, подозреваемый в заказе убийства Вороненкова, скрывается от украинских правоохранителей на территории России. Недавно его объявили в международный розыск.

В похожей стилистике выдержано и заявление МИД РФ. Украину обвинили в росте насилия в отношении сотрудников СМИ. При этом российское внешнеполитическое ведомство забыло упомянуть, что Бабченко вынужден был покинуть РФ из-за угроз в свой адрес.

"Уровень физического насилия, убийств в отношении работников СМИ в этом государстве неуклонно растёт, а их расследования не приводят к наказанию преступников. Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в собственном доме смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Он умер в машине скорой помощи.

В полиции пока рассматривают две версии убийства журналиста. Убийство может быть связано с профессиональной деятельностью и гражданской позицией Бабченко.

Народный депутат Антон Геращенко допустил, что к убийству Бабченко могут быть причастны российские спецслужбы.

Бабченко участвовал в обеих чеченских войнах. После увольнения в 2000 году занялся журналистикой. Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", писал для "Новой газеты" и других изданий. Журналист освещал военные конфликты в Южной Осетии и на востоке Украины.

Бабченко резко критиковал российские власти. В марте 2012 года против него было возбуждено уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам за пост о митинге за свободные выборы.

В феврале 2017 года Бабченко сообщил о том, что в связи с неоднократно поступавшими угрозами в свой адрес и в адрес его семьи решил временно покинуть Россию. Сначала он жил в Праге, потом - в Израиле, а в августе 2017 переехал в Киев. С октября 2017 года Бабченко вел программу "Prime: Бабченко" на крымскотатарском телеканале ATR.