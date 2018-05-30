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Главная » Мир » Ким Чен Ын не откажется от ядерной бомбы, но может разрешить в КНДР бургеры, - ЦРУ

Ким Чен Ын не откажется от ядерной бомбы, но может разрешить в КНДР бургеры, - ЦРУ

Ким Чен Ын не откажется от ядерной бомбы, но может разрешить в КНДР бургеры, - ЦРУ
Ким Чен Ын / Фото: Kremlin Press

На переговорах с Трампом глава Северной Кореи, вероятно, не будет требовать вывода американских войск с юга полуострова 

30.05.18 51
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Американская разведка считает, что руководство Северной Кореи, несмотря на последние заявления, не собирается отказываться от своего ядерного оружия. Об этом говорится в секретном докладе ЦРУ, пишет NBC News со ссылкой на три источника в разведывательном ведомстве.

"Все знают, что они не собираются проводить денуклеаризацию", - отметил один из источников.

При этом в ЦРУ полагают, что в качестве одной из уступок глава КНДР Ким Чен Ын может разрешить открыть в своей стране сеть по приготовлению бургеров. Таким образом, северокорейский лидер якобы хочет продемонстрировать свои мирные устремления президенту США Дональду Трампу, который известен своей любовью к фастфуду. Также такой жест должен показать открытость КНДР к западным инвестициям.

Конкретный бренд в отчете не называется, но указывается, что сеть фастфуда может работать на саммите с США.

В отчете ЦРУ также предлагается ряд стимулов, которые США и Южная Корея могут предложить Северной Корее для разоружения. Среди них – помощь в развитии инфраструктуры и поставки сельскохозяйственной продукции.

Также в ЦРУ полагают, что на предстоящей встрече с Трампом Ким Чен Ын не будет требовать, чтобы США вывели свои войска из Южной Кореи.

При этом в отчете отмечается, что озвученные прогнозы имеют среднюю вероятность исполнения, так как аналитикам не хватает достоверной информации.

Озвученную NBC News информацию в ЦРУ и Белом доме отказались комментировать.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона. 

Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.

30 мая в Белом доме заявили, что встреча лидеров состоится так, как и планировалось ранее - 12 июня в Сингапуре.

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