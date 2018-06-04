В США повесился убийца, 24 года ждавший казни

В воскресенье, 3 июня, 57-летний Джеффри Линн Борден совершил самоубийство в камере смертников в штате Алабама. Он ждал исполнения приговора 24 года, 5 месяцев и 4 дня. Об этом сообщает AL.com.

Заключенный был найден "висящим у постели в своей камере около 2:30 во время проверки безопасности".

По словам адвоката, в последние годы Борден страдал от тяжелого психического расстройства и хронической физической боли, при этом он якобы не получал должного лечения.

Борден был приговорен к смертной казни в 1995 году за убийство в 1993 году своей бывшей жены Шерил Борден и ее отца Роланда Харриса. Жестокие убийства произошли в городке Гардендейл, штат Алабама, в канун Рождества. Тогда Борден на глазах у детей выстрелил в затылок из пистолета своей бывшей, а после застрелил ее отца.

Смертный приговор Бордену должны были исполнить в октябре прошлого года, но всего за три часа до казни судья окружного суда США Кейт Уоткинс остановил ее выполнение. Судья вынес такое решение по иску, в котором утверждалось, что применяемая в государстве казнь с помощью смертельной инъекции является неконституционной и представляет собой жестокое и необычное наказание.

Ранее в США в штате Алабама казнили 83-летнего Уолтера Муди. Он стал старейшим казненным заключенным в истории страны.