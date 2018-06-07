В результате взрыва склада боеприпасов в районе Садр-сити в Багдаде погибли по меньшей мере 18 человек и более 90 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.

По данным источника, боеприпасы хранились на территории мечети, и взрыв произошел во время загрузки боеприпасов в припаркованную машину.

Перед этим государственное телевидение Ирака назвало взрыв "террористической агрессией против гражданских". Власти не пояснили наличие различий между двумя заявлениями.

Взрыв произошел в районе, который является оплотом радикального лидера иракских шиитов Моктады аль-Садра, чей политический блок выиграл парламентские выборы 12 мая. Парламент приказал провести в среду национальный пересчет голосов.

At least 18 people were killed and 90 wounded after an explosion in Baghdad. Authorities said the blast happened as ammunition was being loaded into a car and are investigating. pic.twitter.com/S2bsTvOLk2 — AJ+ (@ajplus) 6 июня 2018 г.

Напомним, в январе в результате самоподрыва двух смертников в центре Багдада погибли не менее 27 человек, еще около 80 – получили ранения в результате.