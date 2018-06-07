Швеция разрешила строительство "Северного потока-2" на своей территории

Правительство Швеции не смогло сказать "нет" менеджменту "Северного потока-2"

Швеция разрешила строительство двух ниток газопровода "Северный поток-2" в своей экономической зоне.



Об этом сообщил министр предпринимательства и инноваций Микаэль Дамберг, передает "Европейская правда" со ссылкой на Sveriges Radio.



По его словам, правительство Швеции не смогло сказать "нет" менеджменту "Северного потока-2".

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что Северный поток-2 увеличит зависимость ЕС от Газпрома, который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

15 мая в Германии начались подготовительный работы к строительству на морском участке газопровода "Северный поток ‑ 2" для последующей трубоукладки в заливе Грайфсвальд.

22 мая бывший сотрудник Пентагона и советник вице-президента Джозефа Байдена по вопросам национальной безопасности Майкл Карпентер заявил, что российский газопровод "Северный поток-2" несет в себе военные и разведывательные риски в Балтийском море.

В США администрация президента намерена ввести санкции в отношении энергетических компаний Германии и других европейских стран, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что запуск Северного потока-2 поставит Украину в уязвимое политическое положение.