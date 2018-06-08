Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » В России тайно уничтожают документы о сталинских репрессиях, - СМИ

В России тайно уничтожают документы о сталинских репрессиях, - СМИ

В России тайно уничтожают документы о сталинских репрессиях, - СМИ
Фото: vedomosti.ru

На основании засекреченного межведомственного приказа уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР

08.06.18 48
000

В России на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова.

Уничтожение карточек означает полное удаление информации о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа.

"В случае если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение. А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения", - пояснил Романов важность сохранения учетных карточек для изучения истории сталинских репрессий.

О практике уничтожения карточек узнал один из партнеров музея, исследователь Сергей Прудовский. Он разыскивал информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове, который был осужден на пять лет лагерей и выслан в Магаданскую область.

Истори отправил запрос в УМВД РФ по Магаданской области, но ему ответили, что личное дело заключенного было уничтожено еще в 1955 году согласно приказу тех лет, а архивную учетную карточку уничтожили недавно.

На вопрос, на каком основании это сделано, в МВД сослались на межведомственный приказ под грифом "для служебного пользования" от 12 февраля 2014 года, согласно которому срок хранения карточек на осужденных ограничем до достижения ими (осужденными) 80-летнего возраста.

Приказ подписан российскими МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО, СВР, Генпрокуратурой и Государственной фельдъегерской службой.

"Уголовные дела граждан хранятся в ФСБ либо в госархивах. Но все они заканчиваются датой осуждения и сведениями о приговоре: расстрел или лагерь. С расстрелом понятно. А информация, куда был отправлен приговоренный к лагерям, выжил ли, переводился ли из одного лагеря в другой, находится только в учетных карточках, хранящихся в МВД. И эта информация после уничтожения карточки предается забвению",— пояснил Прудовский.

Он отметил, что количество осужденных в годы советских репрессий неизвестно. Только на 1937–1938 годы приходится более 1,7 млн арестов по политическим статьям. По подсчетам международного общества "Мемориал", общее число репрессированных может достигать 12 млн.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Жизнь политзаключенного Балуха находится под угрозой, - МИДК дипломатическому бойкоту Чемпионата мира в РФ присоединилась АвстралияНАТО поддерживает двойной подход к России, - Столтенберг
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55710
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 5511
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 6040
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9439
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 18202
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20767
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13928
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 15040
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 12382
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10631
  1. Очарование мерзости. Как убить Путина 4627 / 5701
  2. В Украине открыли новое месторождение газа 4511 / 5585
  3. В Киеве на автомобиль упал кусок бетона с путепровода, пассажиру практически оторвало руку 3503 / 3816
  4. Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Луценко 3459 / 4574
  5. Пограничники нашли на границе с РФ подземный трубопровод 3372 / 3987
  6. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 2539 / 5058
  7. Рада дала добро на создание Антикоррупционного суда (дополнено) 2178 / 2206
  8. ​Нафтогаз сделал предложение Газпрому 2164 / 2513
  9. Украинским военным на Донбассе не хватает боеприпасов, - Минобороны 2122 / 2461
  10. Спасибо, что делали нам больно. Чем запомнилась Кира Муратова 1827 / 1961
  1. Очарование мерзости. Как убить Путина 27 / 5701
  2. В Украине открыли новое месторождение газа 24 / 5585
  3. Список 47. Почему я не хочу играть роль в чужом спектакле 15 / 5058
  4. Спасибо, что делали нам больно. Чем запомнилась Кира Муратова 8 / 1961
  5. Рада дала добро на создание Антикоррупционного суда (дополнено) 7 / 2206
  6. ​Нафтогаз сделал предложение Газпрому 6 / 2513
  7. Мы теряем Одессу по сценарию Донбасса, - Луценко 6 / 4574
  8. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 6 / 55710
  9. Аваков предлагает временно запретить жителям Донбасса принимать участие в выборах 5 / 1887
  10. Страна печального образа. Иванна Климпуш-Цинцадзе — о причинах негативного имиджа Украины в ЕС, успехах и провалах евроинтеграции 4 / 203
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.