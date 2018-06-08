В России тайно уничтожают документы о сталинских репрессиях, - СМИ

В России на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на директора Музея истории ГУЛАГа Романа Романова.

Уничтожение карточек означает полное удаление информации о нахождении осужденных в системе ГУЛАГа.

"В случае если заключенный умирал или погибал в лагере, его личное дело отправлялось на бессрочное хранение. А если человек освобождался, то его дело уничтожалось, но составлялась архивная карточка, где указывались ФИО, год и место рождения, передвижение заключенного между лагерями и лагерными пунктами, а также дата освобождения", - пояснил Романов важность сохранения учетных карточек для изучения истории сталинских репрессий.

О практике уничтожения карточек узнал один из партнеров музея, исследователь Сергей Прудовский. Он разыскивал информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове, который был осужден на пять лет лагерей и выслан в Магаданскую область.

Истори отправил запрос в УМВД РФ по Магаданской области, но ему ответили, что личное дело заключенного было уничтожено еще в 1955 году согласно приказу тех лет, а архивную учетную карточку уничтожили недавно.

На вопрос, на каком основании это сделано, в МВД сослались на межведомственный приказ под грифом "для служебного пользования" от 12 февраля 2014 года, согласно которому срок хранения карточек на осужденных ограничем до достижения ими (осужденными) 80-летнего возраста.

Приказ подписан российскими МВД, Минюстом, МЧС, Минобороны, ФСБ, ФСКН, ФТС, ФСО, СВР, Генпрокуратурой и Государственной фельдъегерской службой.

"Уголовные дела граждан хранятся в ФСБ либо в госархивах. Но все они заканчиваются датой осуждения и сведениями о приговоре: расстрел или лагерь. С расстрелом понятно. А информация, куда был отправлен приговоренный к лагерям, выжил ли, переводился ли из одного лагеря в другой, находится только в учетных карточках, хранящихся в МВД. И эта информация после уничтожения карточки предается забвению",— пояснил Прудовский.

Он отметил, что количество осужденных в годы советских репрессий неизвестно. Только на 1937–1938 годы приходится более 1,7 млн арестов по политическим статьям. По подсчетам международного общества "Мемориал", общее число репрессированных может достигать 12 млн.