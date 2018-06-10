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Главная » Мир » Видео В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом

Видео В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом

<span class="label red">Видео</span> В Ирландии 2505 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом
Фото: twitter.com/ClaireSolan

Ежегодная благотворительная акция "Strip and Dip" посвящена борьбе с раком

10.06.18 2223
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Утром в субботу, 9 июня, 2502 женщин установили мировой рекорд по купанию голышом на одном из пляжей Ирландии. Об этом пишет Independent.

Ежегодная благотворительная акция "Strip and Dip" (Разденься и искупайся) в этом году проводилась уже в шестой раз. Она была основана Дейрдре Фезерстоун, которые поборола рак молочной железы. В первом "голом заплыве", организованном спустя шесть месяцев после ее излечения, приняли участие 60 человек, в прошлом году - уже 200.

В акции могут участвовать только женщины, которые болели или еще болеют раком. Цель заплыва – показать, что жизнь после заболевания продолжается, и собрать средства для помощи в борьбе с раком.

"С нашим смехом, шрамами, изворотливыми сиськами - или во многих случаях только с одной или вообще из них, мы хотели бы послать сообщение о том, что есть жизнь после рака, а также повышать осведомленность о том, насколько важно, чтобы женщины проверялись. Это волшебный день для всех участников", - рассказала Фезерстоун.

В этом году мероприятие превзошло предыдущий мировой рекорд по самому массовому "голому заплыву", который был установлен в Перте в Австралии в 2015 году 786 купающимися.

На данный момент благотворительная акция собрала уже более 153 000 евро, но Фезерстоун надеется, что в ближайшие две недели эта сумма достигнет 250 000 евро. Все деньги будут переданы ирландской организации по борьбе с раком среди детей Aoibheann’s Pink Tie.

Напомним, китайские ученые заявили, что изобрели новое нано-лекарство от рака, которое наносит точечный удар по злокачественным опухолям, не нанося вреда здоровым клеткам организма. Однако впереди – еще множество клинических испытаний. Дата появления нового нано-лекарства на рынке пока не определена.

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