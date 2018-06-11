Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян, - СМИ

Второй раунд переговоров может пройти в столице КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента США Дональда Трампа провести второй раунд переговоров в Пхеньяне в случае успешного саммита в Сингапуре, сообщает южнокорейская газета JoongAng Ilbo со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, о приглашении Трампа Ким Чен Ын указал в письме, которое передал американскому президенту заместитель председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоль 1 июня.

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Он уточнил, что "обе стороны тогда выразили готовность продолжать контакты на высшем уровне".

Предполагается, что второй раунд состоится в июле. Если он пройдет удачно, третий раунд переговоров может состояться осенью в Вашингтоне.

Напомним, адвокат Трампа рассказал, как Ким Чен Ын просил "на коленях" не отменять саммит.