Меркель не исключает своей поездки на ЧМ-2018 в Россию

Однако окончательного решения она пока не приняла

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не видит принципиальных преград для визита на Чемпионат мира по футболу в Россию.

Об этом она сказала в интервью немецкому телеканала ARD, передает "Радио Свобода".

Меркель добавила, что пока не решила поедет ли сама на чемпионат.

Напомним, Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Матчи будут принимать Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

К бойкоту ЧМ-2018 призывают гуманитарные и правозащитные организации, которые работают в Сирии.

После инцидента с попыткой отравить экс-шпиона России в Солсбери от поездки на Чемпионат отказались все высокопоставленные британские чиновники, а также члены королевской семьи.

Затем Польша также отказалась от поездки на Чемпионат.

В Европарламенте группа из 60 депутатов призвала страны Евросоюза к дипломатическому бойкоту Чемпионата мира по футболу, который пройдет летом 2018 года в России.

Также президент Финляндии Саули Ниинисте не планирует ехать в Россию на Чемпионат.