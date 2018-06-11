За Ким Чен Ына на саммите с Трампом заплатит Сингапур

Власти Сингапура берут на себя расходы за пребывание на саммите делегации Северной Кореи, в частности лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом заявил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, передает "Укринформ" со ссылкой на De Telegraaf.

"Сингапур оплатит все расходы, связанные с проживанием делегации Северной Кореи, в частности лидера КНДР Ким Чен Ына (во время саммита - ред.)", - говорится в сообщении.

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Министр назвал такое решение жестом гостеприимства.

Балакришнан добавил, что расходы за проживание в гостинице являются частью из 17 миллионов евро, которые страна выделила на организацию саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, который состоится 12 июня в Сингапуре.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.