За Ким Чен Ына на саммите с Трампом заплатит Сингапур

Власти Сингапура берут на себя расходы за пребывание на саммите делегации Северной Кореи, в частности лидера КНДР Ким Чен Ына.
Об этом заявил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан, передает "Укринформ" со ссылкой на De Telegraaf.
"Сингапур оплатит все расходы, связанные с проживанием делегации Северной Кореи, в частности лидера КНДР Ким Чен Ына (во время саммита - ред.)", - говорится в сообщении.
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Министр назвал такое решение жестом гостеприимства.
Балакришнан добавил, что расходы за проживание в гостинице являются частью из 17 миллионов евро, которые страна выделила на организацию саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, который состоится 12 июня в Сингапуре.
Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп отменил встречу с лидером КНДР, запланированную на 12 июня в Сингапуре. На встрече должны были обсуждаться вопросы ядерного разоружения Северной Кореи. Отказ от проведения саммита президент США объяснил открытой враждебностью, проявленной Ким Чен Ыном в его недавних заявлениях в адрес Вашингтона.
Впоследствии Трамп заявил, что возможность для проведения 12 июня встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все еще сохраняется.
30 мая в Белом доме заявили, что встреча лидеров состоится так, как и планировалось ранее - 12 июня в Сингапуре.