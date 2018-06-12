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Главная » Мир » Фото Трамп пообещал КНДР гарантии безопасности в обмен на полную денуклеаризацию

Фото Трамп пообещал КНДР гарантии безопасности в обмен на полную денуклеаризацию

<span class="label red">Фото</span> Трамп пообещал КНДР гарантии безопасности в обмен на полную денуклеаризацию
Фото: Evan Vucci / AP

В совместной декларации содержится четыре основных пункта

12.06.18 237
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На переговорах в Сингапуре президент США Дональд Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия. Об этом говорится в декларации, подписанной по итогам саммита, передает ВВС.

"Президент Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР, а председатель Ким Чен Ын подтвердил свою твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в документе.

В подписанной декларации определены четыре основных пункта, на которых будут базироваться дальнейшие переговоры:

  1. США и КНДР обязуются установить новые отношения между собой в соответствии с желанием народов двух стран достичь мира и процветания.
  2. США и КНДР объединять усилия по созданию прочного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове.
  3. Подтверждая Декларацию от 27 апреля 2018 года подписанную Панмунджоне, КНДР обязуется приложить усилия к полной денуклеаризации Корейского полуострова.
  4. США и КНДР договорились о возвращении на родину останков узников войны и погибших в боевых действиях военнослужащих, включая репатриацию уже идентифицированных останков.

Фото: twitter.com/cjf39

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что гордится результатами саммита.

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