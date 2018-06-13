Трамп пообещал снять санкции с КНДР, - СМИ

Ранее американский президент говорил, что пока снимать санкции с Северной Кореи не собирается

Американский президент Дональд Трамп согласился снять санкции с Северной Кореи.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейские СМИ.

"Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились о том, что кроме предоставления гарантий безопасности, американская сторона также снимет санкции с Северной Кореи", - говорится в сообщении.

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По данным информагентства Северной Кореи КСNA, Трамп пообещал снять санкции после того, как сообщил о готовности прекратить совместные с Южной Кореей военные учения.

Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встречаамериканского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Они дважды пожали друг другу руки: на фоне флагов и в конференц-комнате, передают мировые СМИ.

Примерно на протяжении получасу лидеры беседовали тет-а-тет в присутствии переводчиков, затем началась встреча в расширенном формате, за которой последует деловой ланч.

Во время переговоров Трамп обязался предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

При этом американский президент заявил, что санкции США против Северной Кореи останутся в силе до того момента, как станет ясно, что Северная Корея окончательно стала на путь денуклеаризации.

Позднее был опубликован полный текст соглашения между Трампом и Ким Чен Ыном.