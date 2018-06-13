Грузинский премьер ушел в отставку

Вместе с ним уходит все правительство страны

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку.

Об этом он сообщил на брифинге, передает "Грузия Online".

"Сегодня тот момент, когда надо дать возможность председателю парламента укомплектовать команду исходя из тех взглядов, которые есть у него"- заявил Квирикашвили.

По его словам, основными решениями уходящего правительства в сфере экономики были плавающий валютный курс, умеренный рост ставки рефинансирования, шаги, предпринятые с точки зрения избыточных задолженностей и дедолларизации.

Вчера, 12 июня, в офисе правящей коалиции "Грузинская мечта" прошло заседание, после которого все лидеры отрицали грядущую отставку премьера. Но уже сегодня утром часть членов парламента призвали его покинуть должность.

Отставка Квирикашвили означает, что состав правительства автоматически отправляется в отставку. После этого парламентское большинство в семидневный срок должно представить президенту новый состав правительства.

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Напомним, президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал ранее утвержденные парламентом правки к новой редакции Конституции.

Они предусматривают переход республики с президентского на парламентское правление