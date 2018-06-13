Норвежские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Два депутата парламента Норвегии выдвинули президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира после саммита в Сингапуре, где американский лидер встретился с Ким Чен Ыном.



Об этом сообщает Голос Америки в среду, 13 июня.



"Христиан Тибринг-Гьедде и Пер-Вилли Амундсен, принадлежащие к Партии прогресса заявили, что президент Трамп сделал огромный и важный шаг в сторону разоружения, мира и примирения между Северной и Южной Кореей", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что группа американских законодателей также поддерживает номинацию Трампа на Нобелевку.



Рассмотрение и присуждение награды происходит в Норвегии. При этом в борьбе за премию в 2018 году участвуют лишь те кандидаты, которые были выдвинуты не позже января. Таким образом, Трамп сможет претендовать на получение премии лишь в 2019 году.

Отметим, ранее Трампа уже номинировали на Нобелевскую премию мира.