Судно сломалось пополам и затонуло в считанные минуты

ВМС Турции телеуправляемой торпедой утопили танкер, принадлежащий турецкому флоту.

Видео с учений подводной лодки Yildiray показали BSNews, передает ЦТС.

Подлодка погрузилась и с небольшой глубины выпустила по цели 533-миллиметровую торпеду, управляемую с помощью кабеля.

Торпеда попала в среднюю часть танкера, перед надстройкой. От взрыва судно разломилось пополам и за несколько минут затонуло.

Yildiray относится к дизель-электрическим субмаринам "тип 209" немецкой постройки и стоит на вооружении флотов 14 стран.

Полное водоизмещение корабля составлет 1586 тонн, длина - 61 метр, подводная скорость - 22,5 узла, экипаж - 30 человек. Субмарина вооружена восемью торпедными аппаратами калибра 533 мм.

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Напомним, во время международных учений Combined Resolve X украинским военным удалось "уничтожить" более 10 единиц вражеской техники, среди которых 4 танка Abrams, 4 бронемашины Bradley, два вертолета Apache и несколько автомобилей HMMV, а также до 20 человек личного состава. С украинской "стороны" потери составили 1 БТР, 2 танка, и 13 военнослужащих.