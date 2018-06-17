Триста полностью обнаженных активистов проехали через центр Брюсселя на велосипедах. Таким образом они выразили протест против загрязнения окружающей среды и отсутствия безопасности для велосипедистов.

То и другое активисты связывают с большим количеством машин на улицах города, передает Интерфакс.

Акция прошла под лозунгом "Езда без мотора и ложного стыда". Отсутствие одежды, помимо прочего, должно было символизировать уязвимость велосипедистов на дорогах.

Напомним, подобные акции регулярно проходят в больших городах Европы и США. Велосипедисты, раздевшись, протестуют против загрязнения мирового океана и атмосферы, против выбросов парниковых газов и многого другого.