В Греции прошли протесты и столкновения с полицией из-за подписания соглашения с Македонией об изменении названия бывшей югославской республики.

Об этом сообщает AFP.

Около 500 демонстрантов попытались добраться до места проведения церемонии подписания. Они собрались у села Пизодери в регионе Преспес, примерно в 25 км от места церемонии. Они двинулись в сторону мероприятия, размахивая флагами. Но полиция не пустила демонстрантов дальше.

Правоохранители применили шумовые гранаты и слезоточивый газ против толпы. Протестующие заявили, что в столкновениях пострадали по меньшей мере восемь человек.

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Напомним, Македонские и греческие министры иностранных дел Никола Димитров и Никос Кадзиас подписали соглашение об изменении названия Македонии на Республику Северная Македония. Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики.