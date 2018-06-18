У здания парламента некоторые демонстранты использовали взрывные устройства и снесли защитный забор

В столице Македонии, Скопье, во время протестов были задержаны 25 участников акции против переименования страны.

Эти данные привели в Министерстве внутренних дел Македонии, сообщает Радио Свобода.

У здания парламента некоторые демонстранты использовали взрывные устройства и снесли защитный забор.

С целью предотвращения эскалации ситуации и вторжения в парламент, как объясняют в МВД, полиция использовала слезоточивый газ.

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Отметим, в Скопье 17 июня состоялась массовая акция протеста, участники которой выступили против нового названия страны: Северная Македония.

Во время акции произошли столкновения с полицией, в результате которых по меньшей мере 10 человек обратились за помощью к медикам, среди них было семь полицейских. Еще 11 демонстрантов были задержаны правоохранителями.

В Греции также прошли протесты и столкновения из-за соглашения с Македонией.

Напомним, 17 июня Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.