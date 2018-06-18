В столице Македонии, Скопье, во время протестов были задержаны 25 участников акции против переименования страны.
Эти данные привели в Министерстве внутренних дел Македонии, сообщает Радио Свобода.
У здания парламента некоторые демонстранты использовали взрывные устройства и снесли защитный забор.
С целью предотвращения эскалации ситуации и вторжения в парламент, как объясняют в МВД, полиция использовала слезоточивый газ.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генсек ООН приветствовал договор о новом названии Македонии
Отметим, в Скопье 17 июня состоялась массовая акция протеста, участники которой выступили против нового названия страны: Северная Македония.
Во время акции произошли столкновения с полицией, в результате которых по меньшей мере 10 человек обратились за помощью к медикам, среди них было семь полицейских. Еще 11 демонстрантов были задержаны правоохранителями.
В Греции также прошли протесты и столкновения из-за соглашения с Македонией.
Напомним, 17 июня Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония.