Марин Ле Пен обязали вернуть Европарламенту €300 тысяч

Суд общей юрисдикции Евросоюза обязал французского ультраправого депутата Европарламента Марин Ле Пен вернуть почти 300 тысяч евро в связи со злоупотреблением фондами. Об этом сообщает Politico.

"Во вторник Суд общей юрисдикции ЕС подтвердил решение Европейского парламента взыскать около 300 тысяч евро с французского ультраправого депутата Европарламента Марин Ле Пен", - говорится в сообщении.

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Решение о взыскании 298 497,87 евро было принято после расследования Европейского управления по вопросам предупреждения злоупотреблений и мошенничества, которое установило, что Ле Пен "неправомерно заплатила" своим помощникам за помощь в парламентской работе в период между декабрем 2010 года и февралем 2016 года.

Теперь же суд постановил, что указанная сумма должны быть выплачена, поскольку Ле Пен не смогла доказать, что "ее помощник выполнял для нее фактическую работу".

Напомним, в декабре 2017 году французской ультраправой партии Марин Ле Пен выдвинули обвинения в нецелевом использовании средств Европейского парламента для оплаты работы парламентских помощников, которые вместо этого работали для "Национального фронта".