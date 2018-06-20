В Индии юноша сорвался вниз со скалы водопада Гокак в штате Карнатака, когда попытался сделать селфи.

Об этом сообщает The Sun.

20-летний турист пытался спуститься на один из камней и стать ближе к водопаду, однако поскользнулся и сорвался в пропасть.

Очевидцы сняли падение на видео.

Один из свидетелей сказал: "Мы заметили, что он приближается к краю. Мы предупреждали его этого не делать, но он не слушал".

Спасатели продолжают его поиски, однако неизвестно, смог ли он выжить при падении.

Напомним, в Австралии все чаще происходят нападения кенгуру на туристов, которые сами подманивают продуктами животных с целью сделать с ними селфи.