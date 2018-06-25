Венгерский премьер поздравил Эрдогана с победой до победы

Он стал первым, кто поздравил президента с переизбранием

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил в воскресенье вечером президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкие СМИ.

Орбан стал первым руководителем страны ЕС, поздравившим президента Турции с победой.

После обработки 81,37% бюллетеней Реджеп Тайип Эрдоган продолжает лидировать на президентских выборах в Турции, набирая 54,18% голосов.

Его ближайший преследователь - кандидат от оппозиционной "Республиканской народной партии" Мухаррем Индже получает 29,93%. Ни один из остальных четырех кандидатов не преодолел отметку в 10%.

Таким образом Эрдоган близок к переизбранию уже в первом туре.

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Напомним, 17 апреля, Совет национальной безопасности Турции решил рекомендовать продлить чрезвычайное положение еще на три месяца в седьмой раз. После этого кабинет министров направил соответствующее предложение в парламент.