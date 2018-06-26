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Главная » Мир » Британские власти выкупят дом и машину Скрипаля
Отравление Скрипаля

Британские власти выкупят дом и машину Скрипаля

Британские власти выкупят дом и машину Скрипаля
Фото: ТАСС/Facebook

Правительство на эти цели потратит средства налогоплательщиков

26.06.18 209
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Правительство Великобритании выкупит дом и машину отравленного в Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщило 24 июня издание The Sunday Times.

Всего за имущество Скрипаля и отравленного полицейского Ника Бейли власти заплатят £1 млн (около 35 млн грн).

Особняк Скрипаля оценили в £350 тыс.(12 млн грн), дом Бейли – в £430 тыс. (15 млн грн).

Правительство на эти цели потратит средства налогоплательщиков.

Отмечается, что следствие по делу об отравлении Скрипаля не закончено и в его доме  продолжаются следственные действия.

Напомним, Сергей и Юлия Сркипаль были обнаружены без сознания на скамейке возле торгового центра Maltings в Солсбери 4 марта.

Пострадавшие выжили, но провели несколько недель в больнице. Сергей был выписан 18 мая, а Юлия - 9 апреля.

Детектив-сержант Ник Бэйли, сотрудник полиции Уилтшира, который был одним из первых, кто принял участие в расследовании, также серьезно заболел после контакта с отравляющим веществом и был госпитализирован 6 марта.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила выводы правоохранителей о типе нервно-паралитического вещества, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь.

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