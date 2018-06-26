Британские власти выкупят дом и машину Скрипаля

Правительство Великобритании выкупит дом и машину отравленного в Солсбери экс-шпиона Сергея Скрипаля. Об этом сообщило 24 июня издание The Sunday Times.



Всего за имущество Скрипаля и отравленного полицейского Ника Бейли власти заплатят £1 млн (около 35 млн грн).



Особняк Скрипаля оценили в £350 тыс.(12 млн грн), дом Бейли – в £430 тыс. (15 млн грн).

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Правительство на эти цели потратит средства налогоплательщиков.



Отмечается, что следствие по делу об отравлении Скрипаля не закончено и в его доме продолжаются следственные действия.

Напомним, Сергей и Юлия Сркипаль были обнаружены без сознания на скамейке возле торгового центра Maltings в Солсбери 4 марта.

Пострадавшие выжили, но провели несколько недель в больнице. Сергей был выписан 18 мая, а Юлия - 9 апреля.

Детектив-сержант Ник Бэйли, сотрудник полиции Уилтшира, который был одним из первых, кто принял участие в расследовании, также серьезно заболел после контакта с отравляющим веществом и был госпитализирован 6 марта.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила выводы правоохранителей о типе нервно-паралитического вещества, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь.