В аукционном доме Astonʼs в британском городе Дадли в июле выставят на продажу необычные и редкие фотоаппараты советской эпохи.

Среди лотов — шпионские камеры, замаскированные под повседневные предметы. Консультант Astonʼs Тим Голдсмит рассказал Bloomberg, как это произошло.

Он вспоминает, что его компания в свое время купила полный фургон фотоаппаратов — 40 или 50 больших коробок. Лот 411, выглядящий как кофр для "Зенита", привел консультанта в замешательство: он не мог понять, как работает это устройство.

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Голдсмит позвонил на Красногорский механический завод, выпускающий "Зениты". Там ему объяснили, что внутри кофра спрятана шпионская камера "Аякс-12" размером 77 на 41 на 55 миллиметров. Под одним из креплений для ремешка кофра находится окошко объектива "Аякса". Когда фотограф нажимает на маленькую кнопку в нижней части устройства, окошко приоткрывается и шпионская камера делает снимок.

Благодаря положению "Аякса", можно незаметно снимать объекты перед собой, повесив кофр на плечо. А если держать его в руках, шпионская камера будет смотреть влево от фотографа. "Если вы находитесь где-то, где запрещено фотографировать, охранник подумает: "Он не может снимать, его камера закрыта в кофре", — объясняет Голдсмит.

Среди других лотов, выставленных на аукционе, — камеры, замаскированные под портсигар, зонт, чемодан, дамскую сумочку и ручной фонарь. Одну камеру встроили в мужскую куртку: объектив замаскирован под пуговицу, а кнопка спуска спрятана в кармане.