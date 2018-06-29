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Главная » Мир » Видео Более 500 протестующих против Трампа арестованы в Вашингтоне

Видео Более 500 протестующих против Трампа арестованы в Вашингтоне

<span class="label red">Видео</span> Более 500 протестующих против Трампа арестованы в Вашингтоне
Фото: Комсомольская правда

В их числе член Конгресса

29.06.18 67
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Возле здания Конгресса в Вашингтоне полиция задержала 575 человек, протестующих против политики Дональда Трампа.

Об этом сообщает NBC.

Акция, организованная Маршем женщин и Центром народной демократии, была призвана выразить протест против политики нулевой толерантности в отношении нелегальных мигрантов.

В ответ полиция провела массовые задержания активистов, обвинив их в незаконной демонстрации.

В число задержанных попала член палаты представителей Конгресса США Прамила Джаяпал.

"Как член Конгресса я не позволю этому президенту и этой администрации от моего имени делать то, что они делают с детьми, родителям, просителями убежища", – заявила Джаяпал.

По ее словам, следующие акции протеста состоятся 30 июня по всей стране. 

Напомним, ранее Трамп заявил о росте преступности в Германии. Президент США считает, что в этом виновны мигранты. 

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