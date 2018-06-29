В их числе член Конгресса

Возле здания Конгресса в Вашингтоне полиция задержала 575 человек, протестующих против политики Дональда Трампа.

Об этом сообщает NBC.

Акция, организованная Маршем женщин и Центром народной демократии, была призвана выразить протест против политики нулевой толерантности в отношении нелегальных мигрантов.

В ответ полиция провела массовые задержания активистов, обвинив их в незаконной демонстрации.

В число задержанных попала член палаты представителей Конгресса США Прамила Джаяпал.

I was just arrested with 500+ women and @WomensMarch to say @RealDonaldTrump’s cruel zero-tolerance policy will not continue. Not in our country. Not in our name.

June 30 we’re putting ourselves in the street again.



Join us. https://t.co/DdRHeFtTTr pic.twitter.com/P9uK0Z1Zay — Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) 28 июня 2018 г.

"Как член Конгресса я не позволю этому президенту и этой администрации от моего имени делать то, что они делают с детьми, родителям, просителями убежища", – заявила Джаяпал.

По ее словам, следующие акции протеста состоятся 30 июня по всей стране.

Напомним, ранее Трамп заявил о росте преступности в Германии. Президент США считает, что в этом виновны мигранты.