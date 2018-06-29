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Бюро ПАСЕ готовится к возвращению делегации РФ в Ассамблею

Бюро ПАСЕ готовится к возвращению делегации РФ в Ассамблею
Зал заседаний ПАСЕ / Фото: assembly.coe.int

Окончательное решение, как ожидается, будет принято на сессии в октябре

29.06.18 528
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В пятницу, 29 июня, Бюро (руководящий орган) парламентской ассамблеи Совета Европы по итогам заседания в Страсбурге приняло решение о срочной разработке решения, которое позволит вернуть делегацию РФ к работе в Ассамблее, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что руководство Ассамблеи "приняло во внимание" предложения, собранные за год чрезвычайным комитетом ПАСЕ с участием российской и других делегаций. Из предложений Бюро выделило те, которые направлены на возвращение России к работе в ПАСЕ.

Регламентному комитету Ассамблеи поручили срочно подготовить проект резолюции об изменении правил и процедур ПАСЕ.

"Подготовить к сессии в октябре 2018 доклад по предложениям относительно дополнений и изменений тех Правил ассамблеи, которые касаются подтверждения и оспаривания полномочий и прав национальных делегаций", – говорится в документе.

На данный момент ПАСЕ имеет право накладывать ограничения на делегации стран, которые грубо нарушают принципы Совета Европы. Окончательное решение, как ожидается, будет принято на сессии Ассамблеи в октябре.

22 января 2018 года генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия не заслуживает исключения из ПАСЕ, несмотря на нарушение ряда ее принципов.

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