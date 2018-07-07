Брата и племянницу бывшего президента Армении объявили в розыск

Брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян и его дочь Ани, которые обвиняются в незаконном обогащении, объявлены в розыск.



Об этом в субботу сообщил сайт Специальной следственной службы республики.



"Решением суда в отношении Левона Саргсяна в качестве меры пресечения избран арест, а в отношении Ани Саргсян и ее брата Нарека - подписка о невыезде. Левон и Ани Саргсян объявлены в розыск", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следствием установлено, что брат экс-президента Сержа Саргсяна - Левон Саргсян, его дочь Ани Саргсян и сын Нарек Саргсян незаконно обогатились на общую сумму около 6,8 млн долларов. При этом чуть ранее 31-летний Нарек Саргсян был объявлен в розыск по обвинению в хранении оружия и наркотиков, а также в присвоении чужого имущества.



Левон Саргсян с 1998 года работал послом в нескольких арабских странах (Сирия, Тунис, Иордания). С 2010 года он является послом по особым поручениям. Этот статус предполагает, что он должен был представить все доходы в своих декларациях.



Отметим, Серж Саргсян в апреле 2018 года ушел в отставку с поста премьер-министра после акций протеста, прокатившихся по всей стране. Люди протестовали против избрания Саргсяна премьер-министром.