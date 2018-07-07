Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Брата и племянницу бывшего президента Армении объявили в розыск
Протесты в Армении

Брата и племянницу бывшего президента Армении объявили в розыск

Брата и племянницу бывшего президента Армении объявили в розыск
Серж Саргсян/Фото: Panorama.am

Оба обвиняются в незаконном обогащении

07.07.18 142
000

Брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Левон Саргсян и его дочь Ани, которые обвиняются в незаконном обогащении, объявлены в розыск.

Об этом в субботу сообщил сайт Специальной следственной службы республики.

"Решением суда в отношении Левона Саргсяна в качестве меры пресечения избран арест, а в отношении Ани Саргсян и ее брата Нарека - подписка о невыезде. Левон и Ани Саргсян объявлены в розыск", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следствием установлено, что брат экс-президента Сержа Саргсяна - Левон Саргсян, его дочь Ани Саргсян и сын Нарек Саргсян незаконно обогатились на общую сумму около 6,8 млн долларов. При этом чуть ранее 31-летний Нарек Саргсян был объявлен в розыск по обвинению в хранении оружия и наркотиков, а также в присвоении чужого имущества.

Левон Саргсян с 1998 года работал послом в нескольких арабских странах (Сирия, Тунис, Иордания). С 2010 года он является послом по особым поручениям. Этот статус предполагает, что он должен был представить все доходы в своих декларациях.

Отметим, Серж Саргсян в апреле 2018 года ушел в отставку с поста премьер-министра  после акций протеста, прокатившихся по всей стране. Люди протестовали против избрания Саргсяна премьер-министром.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Мэр Доброполья после визита в Крым объявлен в розыскПремьер-министр Армении заверил Путина в желании сблизиться с РоссиейНовый армянин. Настоящие проблемы у Никола Пашиняна только начинаются
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4704
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58866
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6767
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 9429
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11466
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 14454
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 4105
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19977
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4183
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9546
  1. Оружие возмездия. Какие новые меры воздействия на должников получили банки 3088 / 3429
  2. Украинцы стали чаще ездить в Крым 2716 / 3287
  3. Сборная Англии впервые за 28 лет прошла в полуфинал чемпионата мира 2323 / 2708
  4. Стало известно, что спасло Скрипалей от смерти 1927 / 2224
  5. Между каникулами и досрочными выборами. Что означает демарш фракции БПП 1859 / 2229
  6. Все больше европейцев выбирают жизнь в одиночестве и без детей 1779 / 1975
  7. Синоптики пророчат возвращение жаркого лета 1577 / 3607
  8. Уровень тестостерона влияет на любовь мужчин к предметам роскоши, - ученые 1391 / 1593
  9. Певец Крис Браун, избивший Рианну, опять задержан за побои 1314 / 1451
  10. В беззвучный режим. Чем опасен храп и как от него избавиться 1237 / 1413
  1. Оружие возмездия. Какие новые меры воздействия на должников получили банки 14 / 3429
  2. Под Одессой нашлась семья, состоящая из 346 человек 7 / 1233
  3. В ЮАР львы съели охотников на носорогов 5 / 1304
  4. Переворот сознания. Социальный проект из Ивано-Франковска хотят повторить в Берлине и Сан-Франциско 5 / 786
  5. Вопрос увольнения Холодницкого решит комиссия прокуроров 4 / 1201
  6. Предвыборное лицеМЭРие. Как Порошенко добивается лояльности влиятельных градоначальников 4 / 2529
  7. Между каникулами и досрочными выборами. Что означает демарш фракции БПП 4 / 2229
  8. Синоптики пророчат возвращение жаркого лета 4 / 3607
  9. Выживающие. Когда украинцы смогут не тратить половину своих доходов на еду 4 / 3686
  10. Украинский чарт клипов YouTube впервые возглавила украиноязычная песня 4 / 1145
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.