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Главная » Мир » В Брюсселе начинает работу 20-й саммит Украина-ЕС

В Брюсселе начинает работу 20-й саммит Украина-ЕС

В Брюсселе начинает работу 20-й саммит Украина-ЕС
Фото из открытых источников

Делегацию Украины возглавит президент Петр Порошенко

09.07.18 38
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В понедельник, 9 июля, в Брюсселе начинает работу 20-й саммит Украина-ЕС, передает  Укринформ.

Делегацию Украины возглавит президент Петр Порошенко. ЕС будут представлять президент Европейского совета Дональд Туск, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, вице-президенты Еврокомиссии Валдис Домбровскис и Марош Шефчович, а также еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём.

По итогам саммита стороны планируют принять совместную декларацию.

Во время саммита обсудят следующие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, поддержку со стороны Евросоюза амбициозной повестки дня реформ Украины, отношения с Россией и энергетическую безопасность.

Среди приоритетов отношений Украина-ЕС на 2018 год на саммите будет говориться о реформах децентрализации, государственного управления, борьбе с коррупцией, верховенстве права, экономическом развитии и энергетике.

Кроме того, на саммите будет подписано соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком о выделении кредита в 75 млн евро на проект по повышению безопасности украинских дорог.

Участники саммита также намерены обратится с призывом к РФ освободить всех украинских политических заключенных, а также взять ответственность за крушение рейса МН17. 

Ранее Фокус писал, что Украине все-таки удалось обойти блокирование Венгрией участия в саммите НАТО. Об этом сообщил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко, добавив, что  заседание состоится в Брюсселе совместно с Грузией.

 

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