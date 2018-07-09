Грузинский пастух расстрелял американскую семью

В Грузии местного пастуха подозревают в убийстве супружеской пары и их четырехлетнего ребенка.

Об этом сообщает Интерфакс.

Тела 44-летнего американца Райана Смита и его 43-летней супруги Лоры были обнаружены в ущелье. Спустя несколько дней полиция обнаружило тело их четырехлетнего ребенка.

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На данный момент известно, что пастух, который, по словам местных жителей, проводил американскую семью к водопаду, вступил в конфликт с отцом семейства, после чего застрелил их из ружья.

Местонахождение тела ребенка убийца указал правоохранителям он сам после задержания.

Напомним, в Кишиневе застрелили сына экс-посла Молдовы в РФ.