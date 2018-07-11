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Главная » Мир » Греция высылает двух российских дипломатов за вмешательство во внутренние дела страны, - СМИ

Греция высылает двух российских дипломатов за вмешательство во внутренние дела страны, - СМИ

Греция высылает двух российских дипломатов за вмешательство во внутренние дела страны, - СМИ
Фото: facts.co

Еще двоим дипломатам запретят въезд в страну

11.07.18 30
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Греческие власти приняли решение выстлать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двоим, обвинив их во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом сообщает Kathimerini со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Афины обвиняют российских дипломатов неудачной попытке подкупа греческих государственных деятелей и в сборе и распространении информации, подрывающую национальную безопасность страны.

В качестве примера вмешательства во внутренние дела источники издания назвали деятельность Императорского православного палестинского общества, а также попытки усилить влияние на митрополитов православной церкви.

Несмотря на этот шаг, те же источники отмечают, что Греция продолжает, согласно своей давней политике, стремиться к хорошим отношениям с Россией, но добавляют, что это возможно только в случае, если обе страны будут уважать суверенитет друг друга.

Напомним, в связи с делом об отравлении Скрипалей Великобритания выслала 23 российских дипломатов. Россия отвергла обвинения в причастности к покушению в Солсбери и выслала в ответ 23 британских дипломата. 26 марта США объявили о высылке 60 российских дипломатов из-за дела Скрипалей. Этот шаг поддержали еще два десятка стран Евросоюза. В общей сложности известно о высылке 150 российских дипломатов.

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