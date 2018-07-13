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Главная » Мир » Видео Россия произвела 20 тонн "Новичка", для убийства нужно 2 миллиграмма, - создатель вещества
Отравление Скрипаля

Видео Россия произвела 20 тонн "Новичка", для убийства нужно 2 миллиграмма, - создатель вещества

<span class="label red">Видео</span> Россия произвела 20 тонн "Новичка", для убийства нужно 2 миллиграмма, - создатель вещества
Вил Мирзаянов/Фото: ВВС

По данным ученого, в экспериментальных целях "Новичок" синтезировали в Великобритании

13.07.18 702
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Российский ученый Вил Мирзаянов, который принимал участие в создании нервно-паралитического вещества "Новичок", сообщил, сколько его произвела Россия.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

"Новички" были синтезированы и разрабатывались на протяжении 17 лет. 17 лет понадобилось для комплексного исследования всех свойств этой серии веществ. Ни одна страна в мире таких возможностей не имела и не знала про этот секрет. Тем более, это вещество не входит в список запрещенных веществ конвенций", - рассказал Мирзаянов.  

У Мирзаянова нет сомнений в том, что вещество, которым отравили Скрипалей и вторую пару, - это тот самый "Новичок", который разработан в России.  

Он утверждает, что для убийства человека достаточно двух миллиграммов "Новичка", а Россия в свое время произвела до 20 тонн.  

"Теоретически, двух миллиграммов достаточно, чтобы убить человека. Когда применяется в виде оружия, - конечно, там запасы нужны побольше, речь уже идет про граммы. "Новички" были произведены на двух заводах СССР. Производили не килограммы, а тонны. По моим подсчетам, 16-20 тонн. Ими заправляли ракеты средней дальности", - сообщил Мирзаянов.  



По данным ученого, в экспериментальных целях "Новичок" синтезировали в Великобритании.  

"Да, конечно, без этого они не могли расшифровать... Могу предполагать, что синтезировали недавно. Если они руководствуются формулами моей книги. А моя книга вышла в 2009 году", - сказал он.  

В то же время, Мирзаянов заверил, что синтезировать "Новичок" в домашних условиях невозможно.

"Нет. (Можно синтезировать, - ред.) только в институтах со школой, уже с опытом по работе с отравляющими веществами", - подытожил он. 

Напомним, 4 марта в Солсбери были обнаружены без сознания Сергей и Юлия Сркипаль. Пострадавшие выжили, но провели несколько недель в больнице. Сергей был выписан 18 мая, а Юлия - 9 апреля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены военным нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", разработанным Советским Союзом в 1970-х и 80-х годах.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.

30 июня 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс госпитализировали из их дома Эймсбери неподалеку от Солсбери. Изначально врачи предполагали, что пострадавшие приняли дозу героина или кокаина. Однако лабораторные исследования показали, что они подверглись воздействию вещества вещества группы "Новичок".

По мнению правоохранителей, Роули и Стерджесс не были объектами покушения и вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом случайно. 

9 июля пострадавшая от "Новичка" британка Дон Стерджесс умерла в больнице.

10 июля случайно отравившийся веществом "Новичок" в Эймсбери британец Чарли Роули пришел в себя.

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