На чемпионате мира U-20 по легкой атлетике разгорелся скандал вокруг одной из спортсменок.



Спортсменка Гирмавит Габрижихаир из Эфиопии стала бронзовой призеркой в беге на 5000 метров. Вопросы появились относительно ее внешнего вида. По документам, Гирмавит родилась 21 ноября 2001 года, но выглядит она, как старушка, передает Isport.ua.





Из-за своей внешности Габрижихаир стала объектом для насмешек со стороны коллег спортсменки.





"Наверняка, ее дети или даже внуки наблюдали за ее успехом на чемпионате мира U-20", - написал на своей странице в Twitter испанский бегун Оскар Усильос.

Отметим, недавно Сеть была поражена гражданином Индии Шридхаром Чиллалом, признанный обладателем самых длинных на планете ногтей, но затем срезал их.