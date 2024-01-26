BRICS расширяется: победа России или очередной пиар Кремля и его союзников?

В начале года РФ пафосно сообщила, что к антизападному блоку BRICS присоединились 5 новых стран — Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. Фокус разбирался, что такое BRICS и что за собой несет его расширение для мира и Украины.

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2024 год начался с существенных изменений в мировом геополитическом ландшафте. Именно 1 января вступило в действие решение, принятое странами-членами BRICS на саммите в Йоханнесбурге 24 августа 2023 года о принятии новых членов. Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Эфиопия присоединились к Бразилии, России, Индии, Китаю и Южной Африке в год председательства Российской Федерации в этой организации.

В своем выступлении по этому поводу не скрывал радости президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что еще десятки стран стоят в очереди на присоединение к этому антизападному клубу. Однако действительно ли новый 2024 год начался с такого лакомого подарка авторитарным режимам, или это лишь очередное "потемкинское поселение" мирового масштаба?

BRICS как альтернатива G-7. Почему статистика — это еще не все

По подсчетам Всемирного банка, в 2019 году страны BRICS занимали 29,3% площади мира с населением более 3 млрд человек (41% населения мира), их совокупный размер экономик составлял 24% мирового ВВП, а доля торговли равнялась 16% по отношению к мировой. С добавлением новых участников, доля экономик BRICS составит уже около 37% мирового валового внутреннего продукта, а населения — почти половину (47% от населения мира).

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С самого начала BRICS задумывался как альтернатива Большой семерке (G-7), куда входят США, Канада, Япония, Великобритания, Германия, Франция и Италия). По указанным показателям BRICS действительно существенно опережает клуб семи (почти 10% мирового населения и треть глобального ВВП) — цифры и статистика, которые так любят в Кремле и Пекине. Однако историческая практика показывает, что сухие статистические цифры далеко не всегда адекватно отражают действительное положение вещей.

Страны BRICS действительно сосредоточили в своих границах почти половину всего человечества, однако это — едва ли не самая бедная и слабообразованная его половина, в то время как в странах G-7 проживают самые богатые жители планеты.

С объемами ВВП все сложнее. Индия и КНР действительно являются основными двигателями мировой экономики XXI века, однако пока они продолжают функционировать в рамках глобальной экономической системы, ключевым элементом которой является доллар США. И вот от того удастся ли им изменить существующее положение вещей во многом и будет зависеть статус этого геополитического проекта.

Страны BRICS действительно сосредоточили в своих границах почти половину всего человечества, однако это — едва ли не самая бедная и слабообразованная его половина Фото: Фокус

Больше политики, чем экономики

Интересно, что сама концепция BRICS возникла на Западе. Ее ввел в обиход (правда, как BRIC, то есть без Южной Африки) финансовый аналитик Goldman Sachs Джим О'Нил. Тогда речь шла об экономиках средних государств, которые в начале XXI века очень динамично развивались. Однако не прошло и десяти лет, как идея из абстрактной экономической теории трансформировалась во вполне практическую геополитическую реальность.

Первый саммит BRIC (да) состоялся в России в 2009 году, а уже через год к клубу присоединилась ЮАР, которая придала ему современный вид (South Africa — английская буква S в аббревиатуре). Это было вполне политическое решение, ведь Южная Африка в то время уже потеряла свой экономический потенциал, однако обеспечила африканское представительство в организации. Политический принцип сохранен и в последнем расширении, ведь экономики Индонезии и Нигерии значительно мощнее египетской и эфиопской, однако этим государствам пока отказано во вступлении в организацию.

Иллюзорное единство и борьба за место под солнцем

Это объясняется пестротой BRICS. Единственное, что объединяет всех его членов — это амбиции улучшить свой статус в международных отношениях. Они являются неким пролетариатом планетарного масштаба, который не любит действующую общественную элиту в роли Большой семерки, однако между самими участниками клуба бушуют конфликты, которые потенциально даже могут перерасти в вооруженные противостояния.

Так, между Индией и КНР — крупнейшими экономиками BRICS — существуют территориальные споры, и за последние годы даже происходили столкновения между пограничниками этих государств.

Бразилия Индия и ЮАР являются рыночными демократиями, в то время, как в КНР и РФ господствуют авторитарные режимы, склонные перерасти в тоталитарные.

Каждый участник этого пестрого объединения боится чрезмерного усиления другого, что и обусловило определенные притормаживания в расширении и именно такой состав новых участников — каждая страна балансирует влияние определенного действующего члена BRICS. Так, если Иран — это явно прокитайская креатура, то с Саудовской Аравией неплохие отношения у Индии.

Интересно, что из пяти новых участников выделяют две пары конфликтов. Осенью 2022 года едва не вспыхнула война между Ираном и Саудовской Аравией, а у Египта есть претензии по эфиопской дамбе на реке Нил. Поэтому участники BRICS с самого начала напоминали лебедя, щуку и рака из известной украинской поговорки и продолжают сохранять этот тренд.

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Общая черта — авторитаризм

Стоит заметить, что на саммите в Йоханнесбурге было принято решение о принятии шести государств, однако Аргентина передумала после смены президента. Это ослабило позиции Бразилии, ведь именно креатурой Лулы да Сильвы была Аргентина с предыдущим президентом Альбертом Фернандесом.

Единственную тенденцию, которую можно проследить в этом неформальном пролетарском клубе — это авторитарный вектор развития. Четыре из пяти "новобранцев" — авторитарные, даже деспотические государства (кроме Эфиопии, которую трудно назвать образцовой демократией). В сторону усиления авторитаризма движутся (просто с разной скоростью) все государства BRICS.

Интересно, что Российская Федерация, когда основывала BRICS, входила в G-8 — тот самый элитный клуб самых богатых и умных. Однако она была исключена из-за аннексии Крыма в 2014 году. В Москве выбрали быть "первым парнем на селе, чем последним в городе", однако после провала в войне против Украины РФ трудно назвать даже второй в этом объединении.

Что BRICS предлагает миру?

Есть ли у BRICS какие-то проекты, которые не позволяют назвать эту организацию дискуссионным клубом авторитарных лидеров? Самым существенным достижением организации стало создание Нового банка развития с общим капиталом размером в $100 млрд, который даже выдал кредитов на сумму $33. В основном они касались различных инфраструктурных проектов. Его сначала возглавил представитель Индии, а сейчас руководит отстраненная в результате импичмента президент Бразилии Дилма Русеф.

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Именно в валютной сфере BRICS и сформулировал наиболее четко свое видение. Члены организации стремятся лишить доллар статуса международной валюты. Весь 2023 год звучали идеи создания на основе Нового банка развития общей валюты для расчета между членами организации. Однако основным публичным промоутером этой идеи был Альберто Фернандес — уже бывший президент Аргентины. Его преемник Хавьер Милей наоборот предлагает ввести доллар США для расчетов в самой Аргентине.

Пока государства-члены BRICS пытаются перейти на расчеты в национальной валюте в двустороннем порядке. Так, уже сейчас часть взаиморасчетов между РФ и Индией осуществляются в рупиях. Однако этот путь полон различных преград — например, ту же индийскую рупию трудно конвертировать в какую-то другую валюту. Если упростить, то ее никто не хочет покупать.

На практике это означает, что за всю валютную выручку от торговли с Индией Россия может только купить обратно товары у самой Индии. Это, разумеется, выгодно индийцам, однако вряд ли Москва согласилась бы на такую торговлю, если бы у нее был выбор, которого она лишила себя сама, подвергшись различным торговым ограничениям из-за агрессии против Украины.

Делу может помочь привлечение топ-экспортеров нефти. Однако, какая выгода от этого будет предоставлена самим Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам? Для них это элемент престижа, а также определенные гарантии безопасности со стороны Ирана, который теперь входит с ними в один политический клуб. Правда, как упоминалось выше, само по себе членство в BRICS не гарантирует улаживания конфликтов с другим членом организации.

Пока самым большим выгодополучателем с рациональной точки зрения стал Иран. Для него это еще один этап выхода из международной изоляции, в которой страна находится уже более сорока лет. Шаг не слишком большой, но, как известно, самое большое путешествие начинается с маленького шага.

Страны BRICS и претензии к ООН

В вопросе политического взаимодействия ситуация еще более плачевная. Американский журналист из Гонконга Фрэнк Чинг отмечает, что едва ли не на каждом своем саммите BRICS заявляет о необходимости реформирования ООН и расширения ее Совета безопасности за счет Бразилии, Индии и ЮАР. Однако когда доходит до практических решений, то они наталкиваются на вето со стороны КНР, которая в последний раз заявила о необходимости дальнейших обсуждений и передаче места постоянного члена в СБ ООН вместо Индии какому-то государству Африки, явно не ЮАР. Вот такая дружелюбная и полная взаимоподдержки и доверия атмосфера царит в этом объединении.

Африканское представительство в организации BRICS обеспечивают Южная Африка и Эфиопия Фото: Коллаж: Фокус

Какой может быть стратегия Украины в отношении BRICS

Как итог, стоит сказать, что действительно BRICS является наиболее организованным политическим движением на межгосударственном уровне, выступающим за революционные изменения в мировом порядке.

За последние два года мы в Украине увидели чуть ли не все недостатки демократической формы правления — от популизма до бюрократии и отсутствия воли к принятию сложных решений. Однако история BRICS показывает, что авторитарные режимы тоже далеки от идеала. Чрезмерная эгоцентричность и подозрительность на грани паранойи не позволяют им консолидироваться и выступать единым фронтом с последовательной позицией даже в вопросах действительно важных для них, как вот в деле международных расчетов.

Для Украины BRICS — организация, которую основала Россия, безусловно, является враждебной, особенно после вступления в нее Ирана. Однако не стоит переоценивать ее вес. Слишком она пестрая.

Киеву стоит сосредоточиться на двусторонних отношениях с остальными членами организации, пытаться изменить их нейтральный статус на более позитивный к себе. Если ситуация с Аргентиной — это скорее улыбка судьбы, то позиция Саудовской Аравии, которая взялась организовывать встречи по мирному урегулированию именно на условиях Украины — это результат кропотливой дипломатической работы. Если бы удалось провести такое же с Индией или Бразилией (а еще лучше с обеими) — это бы существенно приблизило нас к миру.

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