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Главная » Мир » Сказка, не ставшая пылью. Как Астана превращается в финансовый хаб Центральной Азии
Сказка, не ставшая пылью. Как Астана превращается в финансовый хаб Центральной Азии
Фото: Константин Николаев, Getty Images

Сказка, не ставшая пылью. Как Астана превращается в финансовый хаб Центральной Азии

На что сегодня похож вчерашний Целиноград, застроенный хрущёвками, и откуда берутся деньги на развитие города, рассказывает Фокус

Константин Николаев - 14.07.18 472
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Статус столицы Астана получила 20 лет назад. По замыслу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, город должен был стать воплощением мощи республики. С тех пор Астана развивается неслыханными темпами. Так что жители Караганды, Актюбинска и прочих городов страны не скрывают восхищения и доброй зависти по поводу цветущей всеми красками высаженных цветов и пахнущей степными ветрами столицы.

Всё началось с форпоста на реке Ишим, который в 1830 году заложили казаки. К началу ХХ века это был ничем не примечательный торговый городок. Таким он оставался до 1950–1960-х годов. Новую жизнь в него вдохнул Никита Хрущёв, решивший осваивать казахские целинные степи. О масштабе замысла говорит тот факт, что в Целинограде (так называлась Астана) располагался один из нескольких штабов по координации распашки бескрайних казахских степей.

Но мощи справиться с казахскими масштабами у СССР не хватило. На память о тех былинно-целинных временах у города остались только хрущёвки, поскольку в те годы всё внимание руководства страны было приковано к развитию Алма-Аты.

Новую жизнь в Целиноград вдохнул Назарбаев, для начала вернув ему казахское название Акмола, а после — Астана, что в переводе и означает "столица". Воплотить в жизнь идеи по обустройству города поручили японскому архитектору Кисё Курокаве. Проект Курокавы победил во многом благодаря философии, которую он сформулировал как симбиоз города и природы. Эта концепция была абсолютно новой на постсоветском пространстве, тем более в начале 2000-х годов, когда Казахстан переживал не лучшие времена. В какой-то момент сдать назад пытался даже Курокава: "Посмотрите на свою транспортную сеть, как загружены улицы. Если я сейчас заложу те решения, которые вы считаете современными, то не обреку ли я вашу экономику на ненужные затраты? Вы будете строить кольцевые развязки, широкие магистрали, которые рассчитаны на большие потоки, сможете ли вы поднять эту экономику?" — спрашивал он. Но на месте депрессивного Целинограда появилась красавица Астана.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. Проект Курокавы победил во многом благодаря философии, которую он сформулировал как симбиоз города и природы

Сколько же стоило это архитектурное и философско-экономическое чудо? Ответ на этот вопрос даёт премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев. "За 20 лет экономика города достигла 5,3 трлн тенге. Инвестиции в Астану, по сравнению с теми, что были 20 лет назад, возросли в 50 раз. Внебюджетные инвестиции составили 80%. За 20 лет в строительство города вложены 2,3 трлн тенге".

Вот так восточная сказка Нурсултана Назарбаева стала былью. И столица, несмотря на своё месторасположение, не покрыта пылью. Раз в два часа улицы Астаны поливают специальные машины, коммунальные работники постоянно что-то моют, к деревьям подведена вода. Практически весь город усыпан станциями проката муниципальных велосипедов. К аэропорту и суперсовременному железнодорожном вокзалу (поезда приезжают на второй этаж) ведут специально выделенные транспортные линии. В пробку попасть практически невозможно. На воплощение бывших (таких как ЭКСПО-2017) и будущих (например, наземное метро) проектов нужны средства. Как и где Казахстан берёт деньги?

Он берёт их, например, из… денег. В начале июля в Астане открылся Международный финансовый центр (МФЦА). Он должен превратиться в центрально-азиатский фондовый хаб, через который будут проводить финансовые операции в тот момент, когда восточные фондовые биржи (например, в Гонконге) уже закрылись, а западные (например, Лондонская) ещё не открылись. Астана хочет "подхватить" этот временной и территориальный промежуток.

О том, что это не станет финансовым пузырём, говорит хотя бы тот факт, что своими технологиями для центра поделились американский NASDAQ и Шанхайская фондовая биржа. Сейчас на бирже МФЦА насчитывается 14 вакантных международных бондов с общим объёмом активов $34 млрд! По словам президента Казахстана, эта цифра будет расти. "Мы планируем вывести на IPO акции крупных нефтегазовых, транспортных и других национальных компаний Казахстана. Исламские "зелёные" финансы также станут важным финансовым направлением в развитии МФЦА", — говорит Назарбаев.

ДЕНЬГИ НЕ НА ВЕТЕР. За 20 лет в строительство Астаны вложено $6,7 млрд

Правовой статус МФЦА закреплён отдельным конституционным законом, а его участникам предоставлены налоговые льготы на срок до 50 лет. О том, что официальным языком в центре является английский, и говорить не стоит. Хотя бы потому, что работа МФЦА будет базироваться на британском праве. К тому же председателем нового коммерческого суда Казахстана стал бывший главный судья Великобритании Лорд Гарри Кэннэт Вульф — один из самых авторитетных людей в современной британской и мировой юридической истории. Вместе с ним к присяге на верность Казахстану приведены ещё несколько авторитетных судей из Великобритании. Для понимания того, что эти люди дорожат своей репутацией, а не зарплатами, отмечу: несколько судебных дел уже решены в пользу не государства, а инвесторов.

Ещё один важный штрих к тому, как Казахстан планирует делать деньги из денег.

Среди акционеров МФЦА появился Фонд Шёлкового пути. "Это крупнейшая организация, которая занимается реализацией инициативы "Один пояс — один путь" с капитализацией $40 млрд. Уже есть официальное подтверждение инвестирования в Казахстан около $2 млрд в различные инфраструктурные и инвестиционные проекты", — рассказывает глава МФЦА Кайрат Келимбетов. Он уверяет, что уже через два года в Астане появятся свыше 500 международных компаний.

Будут ли среди них украинские, неизвестно. Как и то, станет ли когда-нибудь Киев таким же мощным во всех отношениях (финансовом, имиджевом) городом, как Астана. Для этого нужно, чтобы кто-то из наших политиков рискнул и поставил на карту свою политическую карьеру, как это сделал, по его словам, Назарбаев. Тогда, возможно, украинская европейская сказка станет похожа на восточную, казахстанскую.

ФИНАНСОВЫЙ ХАБ. На минувшей неделе в Астане торжественно открылся Международный финансовый центр

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