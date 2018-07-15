ХАМАС запускает воздушные змеи с горючими веществами на позиции израильских ВВС

Военно-воздушные силы Израиля провели самую масштабную атаку против палестинской группировки ХАМАС с момента начала проведения операции "Несокрушимая скала" в 2014 году.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Генерал-майор Ронен Манелис сообщил, что израильские военные атаковали 40 объектов ХАМАС в четырех военных комплексах в секторе Газа.
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"Эти атаки стали ответом на теракты, совершенные террористической организацией ХАМАС против израильских граждан", - заявил Манелис.
По его словам, ХАМАС продолжает запускать воздушные змеи с горючими веществами и атаковать инфраструктуру военно-воздушных сил.
Палестинские чиновники сообщили о двух убитых и 12 раненых.
Напомним, Фокус разбирался, почему у проблемы сектора Газа нет мирного решения.