Британия и Эквадор ведут переговоры о высылке Ассанжа, - СМИ

Основатель WikiLeaks живет в посольстве Эквадора с 2012 года

Великобритания и Эквадор проводит тайные переговоры о выдворении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства в Лондоне.

Об этом сообщает Daily Mail.

"Великобритания проводит тайные переговоры с Эквадором о выдворении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из посольства в Лондоне", - говорится в сообщении.

Переговоры начались за несколько недель до приезда в Лондон президента Эквадора Ленина Морено, который называл Ассанжа "хакером" и "камешком в обуви".

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Ассанж из-за опасений экстрадиции в США находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он даже получил убежище от предыдущей власти Эквадора.

Напомним, летом 2016 года, когда WikiLeaks публиковал документы Демократической партии, предположительно взломанные российскими хакерами, основатель сайта Джулиан Ассанж отказался от обнародования большого объема данных, связанных с российским правительством.