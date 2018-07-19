Россия решила выслать греческих послов

Правительство России пообещало выслать греческих послов и отменить визит в Грецию министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает ТАСС.
Посол России в Афинах Андрей Маслов сообщил, что после выдворения из Греции российских послов МИД РФ собирается принять "зеркальные меры", однако количество греческих послов, которые будут высланы, пока не утверждено. Также на данный момент неизвестно, когда состоится высылка. Маслов добавил, что в свете последних событий запланированная на сентябрь поездка Лаврова в Грецию потеряла свою актуальность.
Напомним, 13 июля Греция выслала двух российских дипломатов, обвиненных в финансировании протестных групп, которые выступают против соглашения о смене названия Македонии. МИД России предположил, что греческое правительство приняло такое решение не самостоятельно, а под давлением со стороны США и Великобритани. Греция назвала такое предположение "неуважением к стране".