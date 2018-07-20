Российский МИД продолжает пользоваться Telegram

МИД РФ продолжает обновлять свой официальный канал в Telegram, поскольку запрет Роскомнадзора распространяется на сам мессенджер, а не на работу в нем.

Об этом в интервью Коммерсанту заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова.

"Проведу аналогию. Вот решил суд закрыть магазин. Так? Но люди продолжают подходить, и сам магазин при этом тоже работает. В решении суда ведь не сказано, что людям нельзя заходить и покупать там что-то, если магазин не закрыт?", - заявила Захарова.

"Я не вижу тут противоречия. Решение суда было о блокировке самой платформы, но не каналов. Мы консультировались с Роскомнадзором и получили все необходимые разъяснения на этот счет. На работу в самом Telegram запрет не распространяется", — сказала она.

Напомним, в России официально заявили о репутационных рисках пользования Telegram.