Упрекают "киевским режимом": РФ знала об атаке Ирана на Израиль, — Bild

Заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой говорит о том, что Москва не собирается уменьшать угрозы на Ближнем Востоке. Кремль имеет возможности остановить конфликт, но ничего не делает, потому что это помогает ей воевать в Украине.

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Россия использует события в США, где задерживается военная помощь Украине, и ракетно-дроновый удар Ирана по Израилю. Главная цель Кремля — дестабилизировать Ближний Восток, чтобы улучшить ситуацию в российско-украинской войне. При этом Кремль мог знать об ударе, но ничего не сделал, чтобы его не произошло. Свой анализ событий в Азии и в Украине опубликовал обозреватель издания Bild, профессор Университета бундесвера, Карло Масала (Carlo Masala), — говорится в заметке в Telegram-канале BILD Russian.

В заметке ссылаются на заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, обнародованное 14 апреля, через несколько часов после 300 воздушных средств поражения, запущенных Ираном. Пресс-секретарь ответила на обращение посла Израиля в РФ Симона Гальперина: он ожидал, что Москва осудит акт агрессии.

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Удар Ирана по Израилю продемонстрировал стратегическую некомпетентность США, — СМИ

В ответ Захарова напомнила израильтянам, что они никак не реагировали на "атаки киевского режима". Подобные заявления, как написал обозреватель Bild, свидетельствует о возможной осведомленности Кремля в иранской атаке.

Атака Ирана на Израиль — реакция Марии Захаровой Фото: Скриншот

По мнению Масала, обострение на Ближнем Востоке выгодно Москве. Главная причина — у США "связываются" деньги и оружие, которые должны были бы пойти в Украину. Поэтому, считает обозреватель, в Кремле, скорее всего, знали об атаке Ирана. При этом россияне имеют достаточно влияния, чтобы не допустить атаку, но она "отвечала российским интересам". Именно поэтому ничего не сделано, а Захарова упрекает Израиль за Украину.

"Москва заинтересована в нестабильности на Ближнем Востоке, поскольку это отвлекает внимание от войны в Украине. Россия "встала на сторону ультраисламистских аятолл" и проявила цинизм", — написал обозреватель.

Атака Ирана на Израиль — комментарий Карло Масала Фото: Скриншот

Атака Ирана на Израиль — детали

Отметим, в ночь на 14 апреля Израиль отразил массированную ракетно-дроновую атаку Ирана. В течение нескольких часов Тегеран запускал крылатые и баллистические ракеты, дроны-камикадзе Shahed-136: силы ПВО отработали на 99%.

После этого правительство Израиля сообщило, что будет готовить ответ на атаку, но действовать не сразу. Президент США Джо Байден обратился к израильтянам с призывом, что лучше на Ближнем Востоке не воевать.

Первая информация о возможности удара появилась в начале апреля. Западные спецслужбы сообщили, что Тегеран планирует наказать Израиль за успешные нападения на посольства, в результате которых погибли иранские военные и политики. В ответ Израиль отозвал дипломатов, которые могли первыми попасть под удар.

Напоминаем, 15 апреля аналитики Института изучения войны сравнили удар Ирана по Израилю и атаки РФ на Украину: увидели кое-что общее и отличия. В то же время американские сенаторы заявили, что помощь Украине и Израилю могут проголосовать до конца текущей недели.