Дорікають "київським режимом": РФ знала про атаку Ірану на Ізраїль, — Bild

Заява речниці МЗС РФ Марії Захарової говорить про те, що Москва не збирається зменшувати загрози на Близькому Сході. Кремль має можливості зупинити конфлікт, але нічого не робить, бо це допомагає йому воювати в Україні.

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Росія використовує події у США, де затримується військова допомога Україні, та ракетно-дроновий удар Ірану по Ізраїлю. Головна мета Кремля — дестабілізувати Близький Схід, щоб покращити ситуацію у російсько-українській війні. Водночас Кремль міг знати про удар, але нічого не зробив, щоб його не сталось. Свій аналіз подій в Азії та в Україні опублікував оглядач видання Bild, професор Університету бундесверу, Карло Масала (Carlo Masala), — ідеться у дописі в Telegram-каналі BILD Russian.

У дописі посилаються на заяву речниці МЗС Росії Марії Захарової, оприлюдненої 14 квітня, за кілька годин після 300 повітряних засобів ураження, запущених Іраном. Речниця відповіла на звернення посла Ізраїлю у РФ Симона Гальперіна: він очікував, що Москва засудить акт агресії.

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У відповідь Захарова нагадала ізраїльтянам, що вони ніяк не реагували на "атаки київського режиму". Подібні заяви, як написав оглядач Bild, свідчать про можливу поінформованість Кремля в іранській атаці.

Атака Ірану на Ізраїль — реакція Марії Захарової Фото: Скриншот

На думку Масала, загострення на Близькому Сході вигідне Москві. Головна причина — у США "зв'язуються" гроші та зброя, які мали б піти в Україну. Тому, вважає оглядач, у Кремлі, найімовірніше, знали про атаку Ірану. Водночас росіяни мають досить впливу, щоб не допустити атаки, але вона "відповідала російським інтересам". Саме тому нічого не зроблено, а Захарова дорікає Ізраїлю за Україну.

"Москва зацікавлена у нестабільності на Близькому Сході, оскільки це відволікає увагу від війни в Україні. Росія "встала на бік ультраісламістських аятол" і виявила цинізм", — написав оглядач.

Атака Ірану на Ізраїль — коментар Карло Масала Фото: Скриншот

Атака Ірану на Ізраїль — деталі

Зазначимо, в ніч на 14 квітня Ізраїль відбив масовану ракетно-дронову атаку Ірану. Протягом кількох годин Тегеран запускав крилаті та балістичні ракети, дрони-камікадзе Shahed-136: сили ППО відпрацювали на 99%.

Після цього уряд Ізраїлю повідомив, що готуватиме відповідь на атаку, але діятимуть не відразу. Президент США Джо Байден звернувся до ізраїльтян із закликом, що краще на Близькому Сході не воювати.

Перша інформація про можливість удару з'явилась на початку квітня. Західні спецслужби повідомили, що Тегеран планує покарати Ізраїль за успішні напади на посольства, внаслідок яких загинули іранські військові та політики. У відповідь Ізраїль відкликав дипломатів, які могли першими потрапити під удар.

Нагадуємо, 15 квітня аналітики Інституту вивчення війни порівняли удар Ірану по Ізраїлю та атаки РФ на Україну: побачили дещо спільне та відмінне. Водночас американські сенатори заявили, що допомогу Україні та Ізраїлю можуть проголосувати до кінця поточного тижня.