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Главная » Мир » Адвокат, которая опубликовала видео пыток в Ярославской колонии, сбежала из России

Адвокат, которая опубликовала видео пыток в Ярославской колонии, сбежала из России

Адвокат, которая опубликовала видео пыток в Ярославской колонии, сбежала из России

Из-за угроз в свой адрес

23.07.18 36
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Адвокат Ирина Бирюкова, которая передала редакции Новой газеты видеозапись с пытками заключенного в ИК-1 Ярославля, покинула Россию из-за угроз от сотрудников областного УФСИН.

Об этом сообщает правозащитный фонд "Общественный вердикт", пишет Новая газета.

"Из собственных источников в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области мне стало известно, что ряд сотрудников, которые присутствуют на записи [где пытают заключенного], высказывали угрозы мести в мой адрес", — говорится в заявлении адвоката Бирюковой.

Сегодня на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина члены "Общественного вердикта" направили заявление адвоката об обеспечении для нее и ее семьи мер государственной защиты.

Ранее стало известно, что силовики уже установили шестерых сотрудников ИК-1 из тех, кто может быть причастен к пыткам заключенного. По данному факту, напомним, региональное следственное управление СК уже расследует уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия".

Отметим, видео пыток было обнародовано в конце минувшей недели, а сама запись сделана еще в июле 2017 года. На кадрах видно, как сотрудники ИК-1 по очереди бьют резиновыми дубинками по ступням ног заключенного Евгения Макарова. Сам мужчина в момент избиения лежит на столе, удерживаемый двумя силовиками. 

В какой-то момент Макарова ставят на колени и заставляют извиняться перед одним из сотрудников ИК-1 за оскорбления. В результате избиения у Макарова лопнула кожа и кровеносные сосуды на ногах, в частности на ступнях, а на теле остались множественные гематомы. Макаров требовал еще год назад возбудить по данному факту уголовное дело, однако в СК ему отказали, ссылаясь на то, что заключенный сам нарушил правила отбывания наказания в ИК.

Напомним, украинский ученый Козловский рассказал о пытках в плену оккупантов.

 

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