Меркель провела встречу с Лавровым

На встрече обсуждался конфликт на востоке Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель провела сегодня в Берлине встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Об этом сообщает Лига. Новости со ссылкой на сайт немецкого правительства.

"Основное внимание в переговорах было уделено ситуации на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Обсуждался также конфликт на востоке Украины", - отмечается в сообщении.

Во встрече также принимал участие глава МИД Германии Хайко Маас и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

По информации правительства Германии, проведение этой встречи на прошлой неделе было согласовано между канцлером и президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее сообщалось, канцлер Германии пообещала и далее прилагать все усилия для обеспечения территориальной целостности Украины.