Мужчина заявил, что у него нет времени на свою девушку

Американец Дуглас Мартин порвал отношения с известной мексиканской телеведущей и моделью Янет Гарсией ради желания уделять больше времени компьютерным играм. Об этом пишет News.com.ua.



27-летнюю Янет Гарсию называют самой сексуальной ведущей прогноза погоды. После произошедшего она написала в своем Twitter, что ее сердце разбито.

Мужчина заявил на своем YouTube-канале, что у него нет времени на свою девушку.

Фото: twitter.com/IamYanetGarcia

Он также добавил, что желает сосредоточиться на игре и улучшить свои выступления. А возлюбленной он уделять достаточного внимания не мог, и это очень ее огорчало.

Фото: twitter.com/IamYanetGarcia

В 2018 году Гарсия возглавила рейтинг самых сексуальных ведущих прогнозов погоды в мире. У девушки более шести миллионов подписчиков в Instagram.



Дуглас Мартин является игроком команды compLexity Gaming в Call of Duty. Помимо игр он активно занимается спортом. На его Instagram подписаны более миллиона человек.