Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Фото Геймер отказался встречаться с "самой сексуальной ведущей" ради игр

Фото Геймер отказался встречаться с "самой сексуальной ведущей" ради игр

<span class="label red">Фото</span> Геймер отказался встречаться с "самой сексуальной ведущей" ради игр
Янет Гарсиа с бойфрендом/Фото с сайта news.com.au

Мужчина заявил, что у него нет времени на свою девушку

24.07.18 157
000

Американец Дуглас Мартин порвал отношения с известной мексиканской телеведущей и моделью Янет Гарсией ради желания уделять больше времени компьютерным играм. Об этом пишет News.com.ua.

27-летнюю Янет Гарсию называют самой сексуальной ведущей прогноза погоды. После произошедшего она написала в своем Twitter, что ее сердце разбито.

Мужчина заявил на своем YouTube-канале, что у него нет времени на свою девушку.

Фото: twitter.com/IamYanetGarcia

Он также добавил, что желает сосредоточиться на игре и улучшить свои выступления. А возлюбленной он уделять достаточного внимания не мог, и это очень ее огорчало.

Фото: twitter.com/IamYanetGarcia

В 2018 году Гарсия возглавила рейтинг самых сексуальных ведущих прогнозов погоды в мире. У девушки более шести миллионов подписчиков в Instagram.

Дуглас Мартин является игроком команды compLexity Gaming в Call of Duty. Помимо игр он  активно занимается спортом. На его Instagram подписаны более миллиона человек.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Усик занял 7-е место в рейтинге лучших боксеров мира"Динамо" обыграло "Шахтер" в финале Суперкубка УкраиныСвой среди чужих. Чего ожидать от поединка Усика в Москве
Топ-10
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 13834
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 12007
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 9224
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 16573
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12172
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 20115
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 10529
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 22909
  9. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 8231
  10. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6514
  1. Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы 11145 / 14114
  2. Астрономы показали Марс до и во время пылевого шторма 2795 / 3116
  3. Враг по вызову. Как украинцам перестать ненавидеть друг друга 2641 / 2729
  4. В Иерусалиме из Стены Плача выпал 100-килограммовый камень на женщин 2430 / 2506
  5. После применения Израилем нового оружия в Сирии Кремль отправляет в Иерусалим делегацию для переговоров 2313 / 2481
  6. В Украине с октября вводят новые правила оформления больничных 2283 / 2342
  7. В Кабмине назвали смешными попытки РФ ввести санкции против Украины 2092 / 2385
  8. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 2048 / 2403
  9. Мечтательные аппараты. Что стоит за громкими меморандумами ГП "Антонов" 1811 / 1868
  10. Порошенко: Автокефалия Украине не гарантирована 1736 / 4751
  1. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 11 / 13834
  2. Массовую задержку пенсий в Украине объяснили техническим сбоем 9 / 1329
  3. В Верховной Раде выплатили 16 миллионов отпускных, - СМИ 9 / 593
  4. Враг по вызову. Как украинцам перестать ненавидеть друг друга 8 / 2729
  5. Мечтательные аппараты. Что стоит за громкими меморандумами ГП "Антонов" 7 / 1868
  6. Усика раскритиковали в Кабмине за бой в России 7 / 976
  7. Принц Гарри раскритиковал Меган Маркл за одежду в стиле принцессы Дианы 7 / 14114
  8. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 6 / 6514
  9. Военнослужащих по контракту нельзя увольнять с работы, - Верховный суд 5 / 1413
  10. Полторак лишил всех воинских званий начальника 46-го центра обеспечения Короля 4 / 2403
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.