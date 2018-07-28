Суд в Ереване арестовал экс-президента Армении

Суд общей юрисдикции в Ереване принял решение об аресте обвиняемого по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года второго президента Армении Роберта Кочаряна.



Соответствующее решение принято судьей Ваче Маргаряном, который удовлетворил ходатайство органа предварительного следствия, сообщают "Новости Армении".



Отмечается, что Роберт Кочарян 26 июля явился в Специальную следственную службу на допрос по делу 1 марта. Позднее ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса Армении, согласно которой он обвиняется в свержении конституционного строя в Армении.

"На основе сопоставления доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи 300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", - говорится в сообщении следственной службы.



Отметим, 1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения. Кочарян считает политическим преследованием выдвинутое против него обвинение в свержении конституционного строя в 2008 году.



Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 годы.