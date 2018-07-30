Белый дом готов поддержать оборонный бюджет, в котором предусмотрена помощь Украине

Документ включает положения о продолжении сотрудничества с Украиной в вопросе кибербезопасности

Белый дом собирается поддержать проект оборонного бюджета США, в котором говорится о предоставлении Украине помощи в размере $250 млн, сообщила пресс-секретарь администрации президента США Сара Сандерс. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт Голоса Америки.

"Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выразила поддержку консолидированному проекту оборонного бюджета США, который в четверг приняла Палата представителей Конгресса абсолютным большинством голосов - 359 до 54", – говорится в сообщении.

В целом проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" предусматривает $717 млрд.

Отмечается, что документ включает положения о продолжении сотрудничества с Украиной в вопросе кибербезопасности, который предусматривает помощь Киеву в усилении собственных возможностей по защите от кибератак.

Также в разделе об "усилении сдерживания российской агрессии в Европе" говорится об усилении политики безопасности в помощи Украине и поддержку реформ оборонного сектора.

В целом проект закона о "Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны" предусматривает $717 млрд.

Напоминаем, что на последнем саммите НАТО была утверждена инициатива по усилению готовности альянса быстро отвечать на угрозы.