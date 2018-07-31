Лидеры США и Ирана ни разу не встречались после Исламской революции 1979 года

Президент США Дональд Трамп готов встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции в понедельник, 30 июля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сообщает Reurers.

"Если они хотят встретиться, мы встретимся. Я встречусь с кем угодно. Я верю во встречи, особенно в тех случаях, когда на карту поставлена война", - отметил Трамп.

В Тегеране отреагировали на заявление американского президента и сообщили, что переговоры будут возможны в том случае, если США вернутся к ядерному соглашению, из которого вышли в мае.

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"Уважение прав иранской нации, сокращение военных действий и возвращение к ядерному соглашению - это шаги, которые можно предпринять, чтобы проложить ухабистый путь переговоров между Ираном и Америкой", - сообщил советник Рухани Хамид Оналеби.

До сих пор еще ни один президент США не встречался с иранскими лидерами после того, как Вашингтон прекратил дипломатические отношения с Тегераном через год после революции 1979 года. Только в 2013 году президент Барак Обама впервые за 30 лет провел телефонный разговор с Рухани.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из соглашения по ядерной программе Ирана, и анонсировал восстановление санкций против Тегерана. По его словам, США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия.

Главы внешнеполитических ведомств Европейского союза и России заявили о намерении и дальше придерживаться ядерной сделки с Ираном.