Из шведского собора украли две королевские короны

Во вторник, 31 июля, неизвестные украли из собора в Стренгнесе (Швеция) королевские регалии XVII века. Об этом сообщает Independent.
Грабители забрали короны короля Карла IX и его жены королевы Кристины, а также державу монарха. Первоначально регалии были захоронены вместе с их обладателями, но позже их выставили на обозрение публики в соборе в Стренгнесе. Там они хранились в запертых стеклянных коробках.
Украв королевские драгоценности, злоумышленники сбежали с места преступления на моторной лодке.
Пока поиски полиции не дали результатов.
"Сейчас счет 1:0 в их пользу", - сообщил представитель полиции.
Ранее в американском городе Фреско в штате Калифорния группа неизвестных ворвалась в магазин компании Apple в Fashion Fair Mall, похитив техники на $27 тысяч.