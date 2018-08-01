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Главная » Мир » Охранники колонии в России избили заключенных после проигрыша сборной Хорватии, - СМИ

Охранники колонии в России избили заключенных после проигрыша сборной Хорватии, - СМИ

Охранники колонии в России избили заключенных после проигрыша сборной Хорватии, - СМИ
ВК № 5 в Забайкальском крае / Фото: Управление ФСИН по Забайкальскому краю

Следственный комитет РФ пока не отвечает на запросы юристов

01.08.18 46
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Заключенные исправительной колонии № 5 в Забайкальском крае рассказали, как охранники пытали их после поражения сборной России в матче с Хорватией на чемпионате мира по футболу.

Об этом Медузе сообщили юрист Анастасия Коптеева и адвокат Алана Семигузова, сотрудничающие с правозащитной организацией "Зона права". В распоряжении редакции есть копии актов опроса двух заключенных — Александра Нохрина и Евгения Афанасьева.

Нохрин рассказал, что его избили в помещении библиотеки, куда привели для досмотра. По словам заключенного, сотрудники колонии также применили электрошокер. "Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду", — говорится в акте опроса Нохрина.

Заключенный утверждает, что в издевательствах участвовали не менее пяти сотрудников ФСИН. Помимо Нохрина, по его словам, в колонии были избиты еще несколько человек.

Евгений Афанасьев рассказал юристам, что слышал крики заключенных, которых содержат в других камерах. «Были слышны щелчки электрошокера и крики заключенного: "Что вы делаете, я диабетик", потом этого заключенного куда-то увели, его не стало слышно", — говорится в акте опроса Афанасьева.

Он также утверждает, что сотрудники колонии применили газ, когда другие заключенные "начали интересоваться, что происходит, кого бьют": "У нас началось слезоточение, кашель, в горле горело от газа".

Юристы встретились с заключенными 11 июля, через три дня после избиений в колонии. Они передали в Следственный комитет письменные акты опроса двух заключенных, подали заявление о преступлении и уведомили прокурора. Ответа на заявление юристы не получили.

Напомним, Россия заявила в ООН, что пытки в ее колониях — исключение, а не правило.

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